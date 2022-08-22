Имущество "4 канала" депутата-коллаборанта Ковалева передали в Госкино

Имущество ООО "ТРК "Интеррадио" (4 канал), принадлежавшее депутату-коллаборанту Алексею Ковалеву, передано Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) в распоряжение Государственного агентства Украины по кино.

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по кино.

"Отныне информационный ресурс и имущество стоимостью более 18,5 млн грн будет работать на пользу Украины и будет усиливать влияние украинской позиции как в отечественном информационном пространстве, так и за рубежом" , - отмечается в сообщении.

Напомним, в апреле 2022 года ГБР начало уголовное производство в отношении нардепа Алексея Ковалева, который после полномасштабного вторжения РФ находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам. Более того, позже он вступил в должность в оккупационной администрации.

В июле было арестовано имущество Ковалева, в том числе "4 канал".