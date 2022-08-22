В Польше озвучили объем предоставленной помощи Украине
Польша предоставила Украине помощь на сумму более чем на 10 млрд злотых (2,1 млрд евро) с начала полномасштабного российского вторжения. Такую сумму озвучил глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик, сообщает Корреспондент.
Он сказал, что видел оценки, согласно которым весь объем предоставленной Украине и ее гражданам помощи, включая пожертвования от простых поляков, превышает 10 млрд злотых.
При этом наибольшую долю в этой сумме составляет стоимость безвозмездно переданного оружия – около 7 млрд злотых.
"Это важно не только как солидарность с нашим восточным соседом, но и как стратегический вклад в безопасность Польши. Каждый уничтоженный в Украине российский танк – это потенциально минус один танк, который мог бы впоследствии стоять уже на российско-польской или белорусско-польской границе", – отметил Михал Дворчик.