В России заявили, что Дугину убила украинка

Российская ФСБ заявляет, что убийство дочери Александра Дугина Дарьи подготовлено и совершено украинскими спецслужбами, сообщает Украинская правда.

"Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения, прибывшая в Россию 23 июля 2022 вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 года рождения. В целях организации убийства Д. Дугиной и получения информации о ее образе жизни они арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая" , - утверждает российская спецслужба.

В сообщении утверждается, что в день убийства Вовк с дочерью находились на фестивале "Традиция", где присутствовала Дарья Дугина.

Для наблюдения за журналисткой Вовк якобы использовал авто Mini Cooper. При этом при въезде в Россию использовались номера так называемой "ДНР", в Москве – казахстанские номера, а при выезде – украинские.