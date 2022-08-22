Залужный озвучил потери Украины в войне

Украина потеряла в ходе войны с Россией почти девять тысяч героев, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный на форуме "Защитники. Перекличка", сообщает Корреспондент.

"В этой войне принимают участие не только военнослужащие и не только те, кто взял в руки оружие, - наши маленькие детки, которые совсем ни в чем не виноваты, кроме того, что они родились именно здесь и именно в это время. Они действительно ничего не понимают, что происходит, но однозначно нуждаются в защите как возле Соледара, Бахмута, Великой Новоселки, так и здесь, потому что их отец пошел на фронт и, возможно, входит в число тех почти 9 тыс. героев, которые погибли" , - сказал Залужный.

Напомним, согласно данным Генштаба, в ходе войны были уничтожены почти 45,5 тысяч российских военных. В РФ свои потери не озвучивают.