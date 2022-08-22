Вучич: Сербия прекратит импорт российской нефти с ноября

Начиная с ноября Сербия не будет импортировать российскую нефть из-за санкций Евросоюза, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает сербское издание Telegraf.

В своем обращении к народу Вучич затронул тему возможной отмены Европрайда в Белграде. Он заявил, что вместо серьезных вопросов общество уделяет значительное внимание обсуждению глупостей.

"Мы просто обсуждаем всяческие глупости, чтобы не говорить о том, что мы будем делать с электроэнергией, что мы будем делать с нефтью, ведь после ноября российской нефти для нас не будет из-за санкций. Вместо того, чтобы говорить о газе, о мазуте, об угле, мы говорим о разных пустяках, потому что это самое простое" , – сказал глава Сербии.

Напоминаем:

Сербия приобрела 500 миллионов кубометров газа у Венгрии и этот газ будет храниться в венгерских хранилищах.

Сербия, полностью зависимая от поставок российского газа, планирует закупать газ у Азербайджана в 2023 году.