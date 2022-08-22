Гайдай: планы оккупантов по псевдореферендуму 11 сентября провалены

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что планы российских оккупантов по проведению большого псевдореферендума 11 сентября провалены, сообщает Новое время.

В эфире телеканала FreeДом он сказал, что до 11 сентября ситуация на фронте кардинально не изменится, а на юге ситуация может поменяться в пользу Украины.

По его словам, у оккупантов есть планы провести псевдореферендум только в Луганской области.

"Они бы могли это сделать, но тоже сейчас сомневаются, потому что сейчас провести референдум только в одной Луганской области — это признать, по большому счету, свое поражение в так называемой спецоперации" , — отметил Гайдай.

При этом подготовка к «референдуму» продолжается.

Издание Медуза сообщало, что неудачи российских войск на фронте на Донбассе срывают планы кремлевского режима по проведению псевдореферендумов о незаконном «присоединении» временно захваченных украинских территорий РФ.