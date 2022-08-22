В Киеве сократили время работы общественного транспорта

С сегодняшнего дня, с 22 по 24 августа включительно, наземный общественный транспорт в Киеве будет курсировать с 06:00 до 21:00. Об этом сообщает КП "Киевпасстранс".

Столичный метрополитен в эти дни работает для перевозок пассажиров с 06:00 до 21:00.

Городские власти призывают киевлян заблаговременно планировать свои маршруты передвижения по городу, а также быть особенно бдительными: при сигналах воздушной тревоги сразу идти в укрытие и придерживаться комендантского часа.