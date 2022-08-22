В Киеве наблюдается задымление воздуха: в чем причина и что делать

В Киеве днем, 22 августа, наблюдается задымление воздуха. Жителей просят не торопиться с прогулками, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают в КГГА.

"Зафиксировано приближение к предельно допустимой концентрации взвешенных частиц (пыли). Источник образования пыли находится за территориальными пределами города Киева. Повышение концентрации происходит за счет перемещения воздушными массами пыли с юго-восточного направления" , - говорится в сообщении.

Так, на левом берегу содержание взвешенных частиц составляет 392 мкг/м3, на правом - 339 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация - 500 мкг/м3).

Что делать

закрыть окна дома;

не выходить лишний раз на улицу;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Как сообщалось, смог может повлечь головную боль, кашель, трудности с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани.