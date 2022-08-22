В Никопольской РВА сообщают о провокации россиян в районе Энергодара

На берегу Каховского водохранилища со стороны временно оккупированного Энергодара и Запорожской АЭС войска РФ совершили провокацию, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

"Друзья, на противоположном берегу водохранилища армией России совершено провокацию. По возможности, оставьте улицы, избегайте нахождения в местах массовых скоплений людей" , — написал он в Telegram.

Евтушенко подчеркнул, что предупреждение касается населенных пунктов, расположенных на берегу Каховского водохранилища.

На противоположенном от Никополя берегу Каховского водохранилища распложен Энергодар и Запорожская АЭС, с которой россияне ведут обстрелы свободных от оккупантов городов, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь по электростанции.

Фото: Скриншот Google Maps

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Ранее украинская разведка сообщала, что получила подтверждения информации о подготовке оккупантами провокации на территории временно захваченной ЗАЭС.