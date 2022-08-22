Госдума РФ срочно соберется 25 августа ради заявления по Украине

Заседание внеочередного Совета Государственной Думы России пройдет 25 августа. На нем будет рассмотрено заявление о ситуации в Украине, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов после совещания со спикером Госдумы Вячеславом Володиным со ссылкой на "РИА Новости".

"Вновь соберутся руководители фракций вместе с председателем и ориентировочно, примерно в 15:00, мы соберем Совет Думы, на котором будет принято наше жесткое заявление" , — сказал политик.

По словам Миронова, послание будет адресовано ООН и другим международным организациям.

Напомним, 24 августа будет ровно полгода со дня начала полномасштабного вторжения России в Украину.