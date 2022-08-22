Облсовет: ВСУ попали в Антоновский мост, когда по нему двигалась техника РФ

Украинские силы нанесли удар по Антоновскому мосту, когда по нему двигалась колона российской техники с боеприпасами, сообщает Новое время.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"Очень мощный удар по Антоновскому мосту. По нему двигалась колона автомобилей РФ с боеприпасами, и удар по Антоновскому мосту произошел в тот момент, когда двигалась колона" , — сказал он в комментарии 24 каналу.

Депутат сообщил, что боеприпасы, которые были в российских авто, сдетонировали. По данным Хланя, мост «разлетался» из-за мощной детонации.

"Мост фактически развалился на сегодняшний день. Проезда и возможности отремонтировать нет абсолютно" , — убежден Хлань.

По его данным, оккупанты продолжают ремонтировать мост на Каховской ГЭС, но российская техника не может перевозить боеприпасы на правый берег Днепра в достаточном для войск РФ количестве. ﻿

ВСУ нанесли очередной удар по Антоновскому мосту в понедельник, 22 августа. Местные жители утверждали, что в результате последнего удара ВСУ он буквально «разломался пополам».

Антоновский мост — один из трех мостов через Днепр, расположенных в Херсонской области. По нему и другим двум оккупационные войска РФ перебрасывали технику и боеприпасы на левый берег Днепра.

В ВСУ неоднократно заявляли, что держат под огневым контролем все три моста.