В "Азове" ничего не знают о женщине, которая якобы убила Дугину

Бойцы "Азова" сообщили, что заявление о якобы причастности полка к убийству дочери Александра Дугина Дарьи это очередная недоработка и фейк от ФСБ, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит пресс-конференция защитников "Азовстали", "Нацгвардия".

"ФСБ недорабатывает свою зарплату. Этот фейк очень смешно смотрится.

Я не знаю эту девчонку. Документы, которые сторона противника показывает, это документы человека, не являющегося военнослужащим полка "Азов". Наша форма одежды – мульти-кам. Все наши документы были с фотографиями, где бойцы в форме мульти-кам.

Вы можете сейчас проверить новость, там эта женщина в парадной форме Нацгвардии. И там у нее в этом служебном удостоверении, что она боец ​​НГУ воинской части 3057 года.

К воинской части 3057 относится отдельный отряд спецназначения "Азов", но не все служащие в воинской части 3057 являются бойцами "Азова" и эта женщина не является бойцом полка "Азов".

По словам украинского защитника, удостоверения, демонстрируемые пропагандистами, они могли найти где-то в военной части оккупированного Мариуполя: "Если внимательно присмотреться к тому, что написано карандашом на ее удостоверении, там видно, что это удостоверение менялось, потому что она заключила брак".

"Это старое удостоверение этой женщины, которое просто валялось или лежало где-то в архиве на территории воинской части 3057 в городе Мариуполь. То есть противник нашел эти документы и сейчас выдает их, как "визитку Яроша".

Это несерьезно. Это наскоро слепленный непродуманный фейк".

Боец рассказал, что в пропагандистских пабликах также нашел свои персональные данные и россияне в телеграмм-каналах уверяют, что он погиб.

Также на брифинге сообщили, что среди военных "Азова" нет ни одной женщины, имеющей звание полковника.

Кроме того, среди "азовцев" нет ни одной женщины-комбатанта.

В Нацгвардии также сообщили, что "Волк Наталья Павловна не проходила службу в отдельном отряде специального назначения Национальной гвардии Aзов".

В НГУ связывают такие молниеносные российские расследования с тем, чтобы оправдать среди своих граждан внутрироссийское решение о признании полка террористической организацией.