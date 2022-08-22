Мэр: войска РФ обстреляли Запорожскую ТЭС в Энергодаре

Войска РФ обстреляли Запорожскую ТЭС во временно оккупированном Энергодаре, сообщил мэр города Дмитрий Орлов, сообщает Новое время.

В Telegram он пишет, что из захваченного города поступают сообщения о гибели мужчины и еще нескольких раненых в результате обстрела в районе Запорожской ТЭС.

"Оккупанты традиционно обвинили в этом ВСУ. Но обстоятельства произошедшего вызывают большие вопросы" , — отметил он.

Обновлено 18:35. Мэр Энергодара подтвердил гибель мужчины в результате российского обстрела.

«Подтверждена гибель водителя обстрелянного в районе Запорожской ТЭС автомобиля. К сожалению, смерть мужчины 1978 года рождения констатирована на месте происшествия», — написал он.

Мэр добавил, что получил серьезные ранения и находится в реанимации еще один мужчина 1996 года рождения.

Мэр уточняет, что судя по имеющимся на видео от самих оккупантов повреждений автомобиля с ровными отверстиями, машина была обстреляна практически в упор, предположительно из автомата. Власти уточняют факт гибели человека.

"А вот что уже известно: минометными обстрелами в Энергодаре сегодня был поврежден центральный тепловой пункт" , — сообщил мэр.

Предварительно ремонтные работы по восстановлению водоснабжения будут продолжаться до утра.

Ранее глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко сообщал, что на берегу Каховского водохранилища со стороны временно оккупированного Энергодара войска РФ совершили провокацию.