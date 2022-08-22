Украина и Польша договорились о сотрудничестве в сфере киберзащиты

Минцифры, Госспецсвязи и Канцелярия премьер-министра Польши подписали меморандум о взаимопонимании в сфере киберзащиты, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

"С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша также неоднократно подвергалась атакам российских хакеров. Подписание этого документа - важный шаг к объединению усилий для отпора врагу в киберпространстве" , - говорится в сообщении.

"Сейчас происходит первая мировая кибервойна. Поэтому объединение усилий и обмен практиками – логический шаг в этой сфере.

С Польшей мы имеем не только общую физическую границу, но и общие проблемы в киберпространстве, где подвергаемся одинаковым атакам. Уверен, что вместе в этой борьбе мы станем сильнее и эффективнее", – отметил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Отмечается, что меморандум обеспечит усиление совместной борьбы с преступлениями в киберпространстве и сделает обмен опытом и информацией о киберинцидентах более быстрым и эффективным.

"Киберзащита не создается наедине. Это всегда совместные усилия. Особенно, когда мы все находимся под одинаковой угрозой. Если вы думаете, что в безопасности, потому что у вас действуют киберрегуляции ЕС и вы работаете вместе в Союзе, угроза придет извне, как это и произошло.

Мы подписываем этот важный Меморандум о взаимопонимании, чтобы работать совместно с нашими украинскими партнерами, знать больше об опасности, с которой сталкиваемся, учиться друг у друга и становиться более устойчивыми к киберугрозам", - заявил государственный секретарь по цифровизации Республики Польша, правительственный уполномоченный по кибербезопасности Януш Цешинский.

Украина и Польша будут наращивать присутствие на международной арене: участие в международных организациях, выступления на конференциях по киберу, многосторонние форматы диалога и консультации.