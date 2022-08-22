Братчук: в районе Новой Каховки горит база российских оккупантов

В районе временно захваченной Новой Каховке в Херсонской области раздаются взрывы на базе российских оккупантов, сообщает Новое время.

Видео пожара опубликовал в Telegram спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Хлопковый сезон не только в Крыму! Хлопковая плантация в Каховке" , — пишет он.

Братчук добавил, что видео пожара прислали местные жители.

Местные Telegram-каналы уточняют, что детонация происходит в районе Промбазы в Новой Каховке. Также на видео слышна детонация.

Официального подтверждения удара по базе в Новой Каховке от ВСУ пока не было.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 22 августа, украинские силы нанесли удар по Антоновскому мосту, когда по нему двигалась колона российской техники с боеприпасами.