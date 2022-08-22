"Газпром" согласился дать Молдове отсрочку на оплату газа

Российская газовая компания "Газпром" в понедельник одобрила отсрочку платежа за поставку газа акционерному обществу "Молдовагаз" в августе 2022 года, сообщает Европейская правда.

Об этом говорит сообщение "Газпрома".

"АО "Молдовагаз" не выполнило контрактные обязательства перед ПАО "Газпром" по оплате аванса за поставки газа в августе 2022 года. В связи с этим "Молдовагаз" обратился к "Газпрому" с просьбой перенести срок оплаты аванса до 1 сентября 2022 года" , – говорится в сообщении.

"Газпром" принял решение в исключительном порядке согласиться с этой просьбой" , – добавили в российской компании.

В середине августа руководитель молдавской компании "Молдовагаз", фактически контролируемой российским "Газпромом" Вадим Чебан заявил, что не сможет заплатить за российский газ, потребленный в августе – не хватает денег.

Он объяснил, что причиной тому стала отличная методология расчета тарифа за газ Национального агентства по регулированию энергетики Молдовы, которое повысило его не столь высоко, как этого просил "Молдовагаз".

После этого компания обратилась в "Газпром" с просьбой отсрочить оплату за газ в августе.

Ранее стало известно, что две аудиторские компании из Норвегии и Великобритании проведут аудит давней задолженности компании "Молдовагаз" перед "Газпромом".

Кишинев и Москва договорились об аудите задолженности в октябре прошлого года, когда в Молдове действовал режим чрезвычайного положения из-за недостаточных объемов поставок газа от "Газпрома".