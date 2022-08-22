ОВА: в Одессе не будут продлевать комендантский час ко Дню Независимости

Местные власти Одесской области приняли решение не менять время и сроки действия комендантского часа ко Дню Независимости, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

"Сообщаем, что изменений во времени и сроке действия комендантского часа в ближайший период на территории Одессы и Одесской области не произойдет" , - написал Братчук.

При этом он призвал жителей города быть особенно внимательными, придерживаться правил безопасности и во время воздушных тревог проходить в укрытие.

Также, по словам Братчука, проведения массовых мероприятий в День Независимости запретят, поскольку действия россиян являются непредсказуемыми.

Напомним, ранее власти Киева попросили горожан быть особенно бдительными на этой неделе из-за возможной угрозы обстрелов со стороны России.