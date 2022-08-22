СМИ: Россия на вторник созывает Совбез ООН из-за ситуации на ЗАЭС

Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС. Заседание хочет провести во вторник, 23 августа, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщают российские и западные СМИ со ссылкой на заместителя посла РФ в ООН Дмитрия Полянского. Известно, что на заседании Россия попросит выступить генсека ООН Антониу Гутерреша.

В то же время Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ), являющееся наблюдательным органом Организации Объединенных Наций по ядерной деятельности заявило, что продолжает свои консультации с Украиной и Россией, чтобы его специалисты могли посетить Запорожскую АЭС.

"Отправить группу международных инспекторов в зону боевых действий – это то, чего раньше не делали. Составить эту операцию вместе – это как сложить пазл" , – сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он отметил, что в трудных переговорах есть "прогресс", и если визит состоится, то он лично возглавит команду, которая посетит крупнейшую в Европе атомную станцию.

Как известно, в марте российские войска захватили крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию. С тех пор ЗАЭС находится недалеко от линии фронта и в последние недели неоднократно подвергалась обстрелам со стороны российских военных, что вызывает угрозу ядерной катастрофы. Россияне же обвиняют в обстрелах Вооруженные силы Украины.

После этого, 11 августа, войска РФ четырежды обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта. Захватчики попали совсем недалеко от первого энергоблока, а также повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков.

21 августа лидеры США, Германии, Франции и Великобритании обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Они также договорились продолжать поддерживать Украину в войне против Российской Федерации.

А 22 августа стало известно, что в четверг, 25 августа, в России запланировано заседание Совета Государственной Думы. На нем будет подготовлено специальное заявление по Украине, которое будет касаться ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал одним из самых больших преступлений РФ против Украины то, что совершают оккупанты на территории ЗАЭС во временно захваченном Энергодаре. Он подчеркнул, что Кремль буквально пробил дно в истории терроризма, открыто угрожая миру ядерной катастрофой.