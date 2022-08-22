Генштаб: оккупанты пытаются наступать на Донбассе

Российские войска ведут наступательные бои в нескольких направлениях на Донбассе, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 22 августа.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, восстановлении боеспособности пострадавших подразделений, а также недопущении возможного контрнаступления Сил обороны. Продолжаются авиационные и ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.

На Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны. Совершил обстрелы из ствольной артиллерии в районах н.п. Сеньковка и Николаевка Черниговской области и Екатериновка и Ободы Сумской области.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью улучшения тактического положения, принимает меры по комплектованию и пополнению потерь личного состава и военной техники.

На Харьковском направлении противник поддерживает высокую интенсивность ведения разведки БпЛА. Совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах н.п. Уды, Базалиевка, Слобожанское, Дуванка, Победа, Большие Проходы, Русская Лозовая, Лебяжье, Мосьпаново, Гусаровка, Русские Тишки. Нанес авиационные удары неподалеку от Старого Салтова, Верхнего Салтова, Питомника, Мосьпаново и Гусаровки.

На Славянском направлении враг производил огненное поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО вблизи Краснополья, Мазановки, Новой Дмитровки, Чепиля, Богородичного и Курульки.

На Донецком направлении противник продолжает ведение наступательных действий.

Основные усилия сосредоточены на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы районов Северского, Закотного, Переездного, Григорьевки, Верхнекаменского и Пришиба. В районе Краснополья враг вел наступательный бой.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры вблизи Константиновки, Бахмутского, Подгородного, Яковлевки, Веселой Долины и Белогоровки. Нанес авиационный удар по позициям сил обороны в районе Соледара и ракетные удары в районах населенных пунктов Соледар и Константиновка. Вел штурмовые действия возле Соледара, Кодемы и Зайцева. Успеха не имел.

На Авдеевском направлении враг обстреливал из танков и артиллерии разных типов районы н.п. Авдеевка, Александрополь, Марьинка, Первомайское и Пески. Наносил авиаудары неподалеку от Невельского, Марьинки и Красногоровки. Вел наступление в районах населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении зафиксировано враждебное огневое воздействие возле Новомихайловки, Елизаветовки и Новоукраинки. Оккупанты вели наступательные действия в районе Новомихайловки, понесли потери и отошли.

В Запорожском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков в районах н.п. Гуляйполе, Шевченко, Волшебное, Новоселка, Времовка, Свободное Поле, Малая Токмачка, Полтавка, Дорожнянка. Вел наступательный бой недалеко от Времевки и Великой Новоселки.

На Южнобугском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых позиций, недопущении продвижения наших войск и огневом поражении наших подразделений. Принимает меры по восполнению потерь. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах н.п. Большое Артаково, Николаев, Андреевка, Посад-Покровское, Степная Долина, Таврическое, Белая Криница, Партизанское, Луч, Токарево, Каменное, Нововоронцовка, Поляна, Новоалександровка и Любомировка. Нанес авиационные удары возле Андреевки, Ольгино, Трудолюбовки и Потемкино и ракетные удары по Николаеву и Затоке.

В целях ведения воздушной разведки оккупанты активно задействуют БпЛА.