Эрдоган назвал своей целью организацию встречи Зеленского с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет организовать встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Haberturk в понедельник, 22 августа, со ссылкой на заявление Эрдогана после заседания его кабинета.

По словам турецкого президента, война России против Украины имеет последствия, затрагивающие Анкару и все человечество.

"Наша цель — собрать вместе Путина и Зеленского в Турции для радикального решения кризиса" , — сказал он.

Как пишет Anadolu, Эрдоган надеется, что это произойдет «в недалеком будущем».

18 августа во Львове состоялись двусторонние встречи Владимира Зеленского с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем и Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также трехсторонний саммит, который продолжался 40 минут. Эрдоган, который перед этим виделся с главой кремлевского режима, предложил возобновить переговоры Украины и России в Стамбуле.

Зеленский после встречи подчеркнул, что переговоры возможны только при условии, что российские войска покинут оккупированные украинские территории.