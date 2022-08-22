The Times: Франция первой в Европе запретила рекламу ископаемого топлива

Франция стала первой страной в Европе, запретившей рекламу ископаемого топлива – таково было обещание французского президента Эмманюэля Макрона во время предвыборной кампании весной этого года, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает The Times.

Идею принять такой запрет еще в 2019 году предложили делегаты конвенции по изменению климата. Они выдвинули предложение запретить любую рекламу нефтяных компаний.

Позже ограничения несколько ослабили: разрешается реклама топлива, которое хотя бы частично возобновляется или соответствует определенным критериям. На спонсорство никаких ограничений не устанавливается.

Согласно решению властей Франции, сети супермаркетов, например, не смогут рекламировать дешевое топливо для автомобилей. Для природного газа рекламу запретят с начала 2023 года.

Решение раскритиковали как экоактивисты, назвавшие его половинчатым, так и энергетические компании, считающие его неразумным ввиду стремительного роста цен на энергоносители в Европе.

Высший совет по климату Франции ранее заявил, что действия страны по борьбе с глобальным потеплением "растут, но остаются недостаточными".

Сам Макрон во время избрания президентом на второй срок пообещал к 2030 году снизить вредные выбросы Франции на 40% по сравнению с уровнем 1990 года.

Как сообщалось, магазины во Франции обяжут закрывать двери при использовании кондиционеров, в противном случае придется заплатить штраф.