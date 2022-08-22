Минобороны Германии отказалось нарастить поставки оружия Украине

Официальный представитель министерства обороны Германии в понедельник заявил, что ведомство отклонило предложение депутатов Бундестага от правящей коалиции поставить Украине больше оружия и, если потребуется, согласиться на ослабление Бундесвера, сообщает Deutsche Welle.

"Действительно, мы должны быть готовы к тому, что Путин воспользуется любой слабостью и даже временной брешью в оборонной готовности НАТО" , – отметил представитель немецкого Минобороны.

Он напомнил, что Германия должна оказывать своим партнерам по Альянсу "поддержку в рамках обязательств", как это предусмотрено статьей 5 Североатлантического договора.

"Во время холодной войны мы бы, вероятно, не поняли, если бы наши союзники сократили коллективную оборону из-за ситуации на различных театрах военных действий - а такие в мире были" , - добавил представитель военного ведомства Германии.

Накануне политики от коалиционных немецких партий в статье для Spiegel призвали к дополнительным поставкам оружия в Украину, даже если это может временно ослабить Бундесвер.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что в последние 10 недель немецкое правительство игнорирует просьбы Украины относительно дополнительной поставки вооружений.

В конце июля стало известно, что Германия начала поставку зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard в Украину.

Правительство Германии ранее опубликовало перечень готовящегося к передаче Украине оружия – в нем, в частности, есть 30 самоходных артиллерийских установок Gepard, комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.