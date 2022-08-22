Президент Владимир Зеленский анонсировал расширение Крымской платформы, в том числе по составу участников, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Зеленский в видеообращении.

"Уже полностью готова ко второму саммиту Крымская платформа.

В этом году саммит будет еще сильнее, чем в прошлом году – и по составу участников, и по тематике обсуждения.

Мы значительно расширяем формат крымской платформы.

Завтра (23 августа – ред.) озвучим все детали".

Зеленский рассказал, что 22 августа был запущен еще один формат – "Киевская инициатива", в котором принимают участие страны-соседи – Польша, Румыния, Словакия, Венгрия, Эстония, Латвия и Литва.

Президент ожидает, что этот формат позволит усилить взаимодействие в регионе, общую защиту интересов, прежде всего безопасных.

Напомним: