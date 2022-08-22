Данилов объяснил, почему потери оккупантов в пять раз больше, чем у ВСУ

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему потери российских оккупантов в пять раз больше, чем у украинской армии, сообщает Новое время.

В эфире 24 канала он отметил, что все, кто имеют отношение к военному делу, понимают, что атакующая сторона теряет намного больше.

"Я могу напомнить, что начиная с 24 февраля, мы их здесь косили пачками. Особенно под Киевом и в других наших областях" , — сказал он.

Данилов отметил, что в РФ нет семей, которые «не слышали бы, что где-то кто-то погиб или получил ранения на территории Украины».

"То, что на сегодняшний день 1 к 5, — это абсолютно те цифры, которым можно доверять и понимать, что оно так и есть" , — отметил Данилов.

Ранее главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сказал, в войне с РФ погибли около 9 тысяч украинских героев.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор потеряла 45,4 тыс. личного состава.