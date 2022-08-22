Зеленский подписал закон о бомбоубежищах в каждой новостройке

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому застройщики обязаны предусматривать наличие бомбоубежищ в новостройках, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает сайт Верховной рады.

Отметим, закон предусматривает изменение подходов к формированию системы сооружений гражданской защиты. В частности, при планировании и застройке на уровне градостроительной документации на региональном и местном уровнях.

Теперь документация должна обязательно содержать раздел инженерно-технических мер гражданской защиты, который определяет план развития укрытий и обеспечение беспрепятственного доступа к ним.

Закон содержит следующие инициативы:

учет мер гражданской защиты еще на стадии разработки строительной документации;

упрощение процедуры передачи земельных участков для строительства бомбоубежищ;

обязательное размещение сооружений гражданской защиты (укрытий, хранилищ, бомбоубежищ) при строительстве объектов, на которых будут постоянно находиться более 50 человек или периодически находиться более 100 человек;

необходимость содержания укрытий в постоянной готовности.

Напомним, Верховная рада приняла соответствующий законопроект 29 июля 2022 года.