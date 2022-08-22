Шольц пообещал, что Германия продолжит поставки оружия в Украину

Германия продолжит поддерживать Украину оружием для защиты ее суверенитета и территориальной целостности, заявил канцлер Олаф Шольц, сообщает Новое время.

"Наша центральная задача — сделать все для поддержки Украины" , — сказал он во время брифинга с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

Он подчеркнул, что Берлин уже поставляет оружие и предоставляет финансовые средства Украине. Также, по его словам, немецкое оружие, меняет ситуацию на фронте и помогает украинцам защищаться от ударов с воздуха.

"Мы понимаем возможность дальнейшей эскалации, поэтому делаем важное обещание: мы будем продолжать поддерживать Украину дальнейшей поставкой оружия" , — подчеркнул канцлер.

Ранее СМИ сообщали, что правительство ФРГ уже несколько месяцев игнорирует просьбу Украины о дополнительных поставках вооружений. Самого же Шольца депутаты Бундестага неоднократно призывали увеличить военную помощь Киеву.

В начале августа канцлер назвал неправдой сообщения в СМИ о сокращении военной поддержки Украины. При этом Минобороны Германии отказалось увеличить поставки оружия Украине из-за боязни ослабить обороноспособность НАТО.