Когда в Украине подорожают овощи: прогноз производителей

Летом цены на овощи в Украине упали из-за сезонного фактора. Производители заявляют, что осенью возможен рост цен на 10-15%, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Соответствующий прогноз дал заместитель председателя ГО "Всеукраинская аграрная рада" (ВАР) Денис Марчук.

По его словам, на цены будут давить нарушение логистических цепей, рост цен на топливо, стоимость энергоносителей и затраты на хранение продукции.

"Инфляция, война, нарушение логистических цепей, рост цен на топливо - это составляющие, которые формируют ценовую политику на продукты питания. С начала войны цены на все товары выросли более чем на 20%. Сейчас август, сезон сбора овощей, поэтому наблюдаем снижение стоимости из-за увеличения предложения" , - сказал он.

Марчук отметил, что картофель, огурцы, помидоры и другие овощи подешевели, сезонный фактор будет продолжаться до октября.