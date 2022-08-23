В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине
Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях российских войск в живой силе и технике.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.08 ориентировочно составили:
- личного состава - около 45 550 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1921 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4238 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 1033 (+1) ед,
- РСЗО - 266 (+0) ед,
- средств ПВО - 146 (+1) ед,
- самолетов – 234 (+0) ед,
- вертолетов – 198 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 817 (+2),
- крылатых ракет – 196 (+2),
- кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3150 (+1) ед,
- специальной техники – 99 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Данные уточняются.