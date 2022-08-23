В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях российских войск в живой силе и технике.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.08 ориентировочно составили:

личного состава - около 45 550 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1921 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4238 (+8) ед,

артиллерийских систем – 1033 (+1) ед,

РСЗО - 266 (+0) ед,

средств ПВО - 146 (+1) ед,

самолетов – 234 (+0) ед,

вертолетов – 198 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 817 (+2),

крылатых ракет – 196 (+2),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3150 (+1) ед,

специальной техники – 99 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Данные уточняются.