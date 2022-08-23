За убийством дочери Дугина стоят российские спецслужбы — Данилов

За подрывом автомобиля с дочерью идеолога "русского мира" Александра Дугина, российской пропагандисткой Дарьей Дугиной, стоят российские спецслужбы. Украина к этому не причастна﻿. Об этом заявил в эфире "24 канала" секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Деловая столица.

"Мы не работаем таким образом. У нас есть более мощные задачи, которые выполняют наши ребята. К взрыву этой дамы мы не имеем никакого отношения — это работа российских спецслужб" , — сказал он.

По словам Данилова, Александр Дугин с дочерью критиковали темпы проведения так называемой "спецоперации", как в России называют войну против Украины, поскольку хотели мгновенных результатов.

Секретарь СНБО убежден, что российская ФСБ уже начинает убирать людей, критикующих власть.

"Там есть внутренние процессы в Российской Федерации — это отдельная ветвь со своим собственным взглядом на процессы, которые должны происходить... Еще раз подчеркну, что наши спецслужбы к этому не имеют никакого отношения" , — отметил Алексей Данилов.

Напомним, 20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль, в котором была дочь главного идеолога российского режима, одного из создателей "русского мира" Александра Дугина Дарья. Она погибла.

Соратники Дугина, российские пропагандисты, требуют от Кремля ударов по центрам принятия решений в Киеве.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к подрыву пропагандистки Дарьи Дугиной.