За убийством дочери Дугина стоят российские спецслужбы — Данилов
За подрывом автомобиля с дочерью идеолога "русского мира" Александра Дугина, российской пропагандисткой Дарьей Дугиной, стоят российские спецслужбы. Украина к этому не причастна. Об этом заявил в эфире "24 канала" секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Деловая столица.
"Мы не работаем таким образом. У нас есть более мощные задачи, которые выполняют наши ребята. К взрыву этой дамы мы не имеем никакого отношения — это работа российских спецслужб", — сказал он.
По словам Данилова, Александр Дугин с дочерью критиковали темпы проведения так называемой "спецоперации", как в России называют войну против Украины, поскольку хотели мгновенных результатов.
Секретарь СНБО убежден, что российская ФСБ уже начинает убирать людей, критикующих власть.
"Там есть внутренние процессы в Российской Федерации — это отдельная ветвь со своим собственным взглядом на процессы, которые должны происходить... Еще раз подчеркну, что наши спецслужбы к этому не имеют никакого отношения", — отметил Алексей Данилов.
Напомним, 20 августа в Подмосковье взорвался автомобиль, в котором была дочь главного идеолога российского режима, одного из создателей "русского мира" Александра Дугина Дарья. Она погибла.
Соратники Дугина, российские пропагандисты, требуют от Кремля ударов по центрам принятия решений в Киеве.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к подрыву пропагандистки Дарьи Дугиной.