Что больше всего тормозит переговоры по членству Украины в ЕС

Два месяца назад Европейский совет утвердил решение о предоставлении нашему государству статуса кандидата в ЕС, которое так желала и ждала Украина, сообщает Европейская правда.

Его одобрили по особой процедуре (ни одно государство в истории Евросоюза не получало этот статус так быстро после подачи заявки на вступление) и в уникальном формате (статус кандидата нам дали, но вроде бы "авансом", поскольку одновременно выдвинули семь "условий" его получения).

А еще Евросовет установил: до конца года Еврокомиссия должна отчитаться о прогрессе в выполнении этих условий. А это значит, что действовать нужно как можно скорее.

О семи критериях для Украины, которые ЕС определил в решении о статусе кандидата, говорилось много. Украина на самом высоком уровне пообещала воплотить их как можно быстрее и даже взяла конкретные обязательства по времени.

Профильная вице-премьер Ольга Стефанишина еще до официального принятия решения о кандидате заявила, что Киев выполнит все семь условий до конца года.

Но технического выполнения условий на пути к членству в ЕС недостаточно. Это нужно осознавать уже сейчас.

Проверки критериев, которые устанавливает Брюссель в этих документах, также не сугубо технические. Государства ЕС должны не только увидеть формальное "проставление галочек" о выполненных задачах – для них гораздо важнее почувствовать и поверить, что Украина стремится к реформам. В мае и июне именно за неимением такого ощущения со стороны отдельных государств (в частности, Дании, Швеции и Нидерландов) предоставление нам статуса кандидата было под вопросом.

Если быть совсем точным, то речь идет не о семи требованиях ЕС, а о семи блоках реформ, выполнение которых Евросоюз определил как условие того, что статус кандидата сохранится:

(1) реформа Конституционного суда

(2) продолжение судебной реформы

(3) антикоррупция, включая назначение руководителя САП

(4) борьба с отмыванием средств

(5) воплощение антиолигархического закона

(6) согласование аудиовизуального законодательства с европейским

(7) изменение законодательства о нацменьшинствах.

Оптимистическим термином для утверждения того, что Украина выполнила условия, европейцы считают середину или вторую половину 2023 года.

Однако чтобы уложиться в этот срок, Киеву нужно как можно скорее начать выполнение тех требований ЕС, процесс по которым является наиболее продолжительным.

Сейчас приоритетным является одобрение Верховной Радой двух законов – о нацменьшинствах и о медиа, которые имплементируют нормы, вошедшие в критерии ЕС.

Без принятия закона о нацменьшинствах Венгрия (и, вероятно, не только она) не даст согласия на открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Сейчас правительство завершает разработку этого закона, он еще не зарегистрирован в Верховной Раде. Затем закон должен пройти "горнило" Венецианской комиссии, которая послушает мнение нацменьшинств в Украине и гарантированно найдет какие-то нюансы. Далее (очевидно, ко второму чтению) закон нужно будет изменить, учитывая позицию ЕК.

Второй сложный для выполнения критерий касается законодательства о медиа.

Его появление в перечне критериев ЕС интересно само по себе, ведь этот вопрос до недавнего времени не считали проблемным; и к тому же оно почти не регулируется европейским правом.

Впрочем, по данным издания, реальная причина появления этой рекомендации другая.

Она якобы возникла из-за настойчивых попыток оппозиции привлечь европейских партнеров к решению вопроса с телеканалами "Прямой", "Эспрессо" и "5 канал", трансляцию которых власти отключили от мультиплекса весьма сомнительным способом.

В ЕС не согласились напрямую лоббировать этот вопрос в решении о кандидатстве – а завели другой "медийный" вопрос.

При этом как именно европейцы будут оценивать его выполнение – сказать сложно.

Это были ключевые "парламентские" задачи, но есть еще и "президентские".

А к президенту ключевые требования – обеспечить честные конкурсы в НАБУ, нового судьи Конституционного суда, а также не разрушить шаткий баланс в сфере прокуратуры, установившийся после назначения главы САП.