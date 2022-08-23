Британская разведка: РФ обустраивает под Херсоном мост из барж

По данным британской разведки, РФ начала создавать рядом с поврежденным Антоновским мостом под Херсоном переправу из барж, сообщает Украинская правда.

"На выходных РФ, скорее всего, начала передвигать баржи таким образом, чтобы создать существенный плавучий мост через Днепр рядом с поврежденным Антоновским… Если этот импровизированный мост достроят, он почти наверняка увеличит пропускную способность для переправы через Днепр, по сравнению с паромами. Плавучий мост, скорее всего, будет оставаться уязвимым для украинских атак" , - отмечают в ежедневном обзоре ведомства.

Ранее британская разведка указывала, что Россия пытается мотивировать боевиков марионеточных "Л/ДНР" для усиления своей группы войск на Донбассе.

Проблемы усложняются тем, что Россия классифицирует войну как "специальную военную операцию", что ограничивает полномочия государства по правовому принуждению.