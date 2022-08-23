Зеленский поздравил украинцев с Днем флага

Президент Владимир Зеленский принял участие в мероприятии по случаю Дня Государственного флага Украины и заверил, что украинский флаг вскоре снова будет развеваться над временно оккупированными территориями Украины.

Об этом Зеленский сказал во время торжественной церемонии поднятия Государственного флага в Киеве.

"Поднимется навсегда. В Мелитополе - над Площадью Победы, там где не может быть флага тех, кто проиграет эту войну. Там будет сине-желтый. В Херсоне над площадью Свободы, там не может быть флага тех, кто не знает что такое свобода. Сине-желтый будет на Азовском проспекте в Бердянске и на Зеленой аллее в Скадовске, над АЭС в Энергодаре и над Каховской ГЭС, на Анджигольськом маяке и на Саур-могиле, на берегах Северского Донца, Кальмиуса, у Олешковских песков - там не может быть флага тех, кто впервые слышит эти наши украинские названия" , - отметил Зеленский.

Он добавил, что украинский флаг поднимут и в Крыму.

"И в Крыму - в Ялте, Керчи, Джанкое, Симферополе, на Ай-Петре - (будут) украинские и крымско-татарские флаги. Как бы кто ни пытался извратить историю, именно эти цвета исторически связаны с Крымом" , - подчеркнул. он.

Мероприятие состоялось у крупнейшего украинского флага в Киеве, расположенного вблизи Родины-Матери. Участие в мероприятии приняли, в частности, представители ВСУ и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Напомним, сегодня Украина традиционно отмечает День флага. В связи с возможной активизацией ракетных ударов все массовые мероприятия временно запрещены. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а также избегать места скопления людей.