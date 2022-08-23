Энергоатом: Оккупанты накапливают технику на ЗАЭС, завезли еще БТРы

В НАЭК "Энергоатом" сообщаяют, что российские войска продолжают накапливать военную технику на территории Запорожской атомной электростанции – 22 августа завезли еще 2 БТР и 6 специальных грузовиков.

"Рашисты накапливают технику на территории Запорожской АЭС и увеличили количество военных на станции. 22 августа в ремонтную зону станции оккупанты дополнительно завезли два БТР и шесть спецгрузовиков" , - заявляет "Энергоатом".

По данным НАЭК, всего на территории станции теперь дислоцировано более 40 единиц военной техники.

В частности, возле первого энергоблока находятся 16 военных машин, возле второго – 7. Еще 12 единиц техники оккупанты загнали под эстакаду.

Также отмечается, что оккупанты пополнили свои ряды и немалым количеством "крепких" военных, некоторые из них – в масках.