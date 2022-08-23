ОП: Западные системы ПВО и ПРО будут осенью этого года

Зглавы Офиса президента Андрей Сибига заявил, что Украина получит западные системы противовоздушной и противоракетной обороны осенью 2022 года, сообщает Деловая столица.

"Нужно закрыть небо, это тоже президент откровенно во всех разговорах доводит до своих партнеров, поэтому мы ожидаем системы противовоздушной и противоракетной обороны" , — отметил Сибига.

По его словам, ОПУ оптимистично расценивает ситуацию, видя четкие перспективы и временные рамки поставок.

На уточнение по поводу сроков Андрей Сибига ответил: "Обозримые, это осенью будет".