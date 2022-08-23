Кабмин поручил Федорову заниматься лотереями

Кабмин своим решением передал к компетенции главы Минцифры Михаила Федорова выпуск и проведение лотерей, а также организацию и проведение азартных игр. Ранее лотереи находились в компетенции первого вице-премьер-министра-министра экономики Юлии Свириденко, сообщает Новое время.

Также вопросами лотерей и азартных игр займется Правительственный комитет по вопросам цифровой трансформации, образования, науки и инноваций, здравоохранения, защиты окружающей среды и природных ресурсов, правовой политики, азартных игр и лотерей.

Ранее основанный россиянами букмекер 1xBet получил от КРАИЛ лицензию на работу в Украине.

Петиция с требованием запретить работу в Украине основанного россиянами букмекера 1xBet набрала более 25 000 подписей за неделю.

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать этот вопрос вместе с правоохранительными органами.