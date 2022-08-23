В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха
Уровень загрязненности воздуха в Киеве во вторник, 23 августа, остается высоким. Горожанам рекомендуют ограничить пребывание на улице. Об этом сообщает КГГА.
"Зафиксировано приближение к предельно допустимой концентрации взвешенных частиц (пыли). Источник образования пыли находится за территориальными пределами города Киева. Повышение концентрации происходит за счет перемещения воздушными массами пыли с юго-восточного направления", - говорится в сообщении.
По состоянию на 9:15 на левом берегу содержание взвешенных частиц составляет 273 мкг/м3, на правом – 316 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация – 500 мкг/м3).
Рекомендовано:
- закрыть окна дома,
- не выходить лишний раз на улицу,
- пить много воды,
- если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.