В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха

Уровень загрязненности воздуха в Киеве во вторник, 23 августа, остается высоким. Горожанам рекомендуют ограничить пребывание на улице. Об этом сообщает КГГА.

"Зафиксировано приближение к предельно допустимой концентрации взвешенных частиц (пыли). Источник образования пыли находится за территориальными пределами города Киева. Повышение концентрации происходит за счет перемещения воздушными массами пыли с юго-восточного направления" , - говорится в сообщении.

По состоянию на 9:15 на левом берегу содержание взвешенных частиц составляет 273 мкг/м3, на правом – 316 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация – 500 мкг/м3).

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