Данилов: ФСБ запланировала в РФ теракты с жертвами среди гражданских

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил﻿, что в России падает поддержка войны и ФС планирует серию терактов с массовыми жертвами среди гражданских.

"На России падает поддержка войны. Кремль нуждается в общественной мобилизации.

Ожидается организация ФСБ серии террористических актов в российских городах с массовыми жертвами среди гражданских. Дугина – первая в этом ряду" , - сообщил Данилов.

По словам секретаря СНБО, Украина в отличие от России не воюет с мирным населением.

Ранее Алексей Данилов заявил, что дочь кремлевского идеолога Александра Дугина Дарью убили российские спецслужбы, а Украина к этому не имеет отношения.