Данилов: ФСБ запланировала в РФ теракты с жертвами среди гражданских
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в России падает поддержка войны и ФС планирует серию терактов с массовыми жертвами среди гражданских.
"На России падает поддержка войны. Кремль нуждается в общественной мобилизации.
Ожидается организация ФСБ серии террористических актов в российских городах с массовыми жертвами среди гражданских. Дугина – первая в этом ряду", - сообщил Данилов.
По словам секретаря СНБО, Украина в отличие от России не воюет с мирным населением.
Ранее Алексей Данилов заявил, что дочь кремлевского идеолога Александра Дугина Дарью убили российские спецслужбы, а Украина к этому не имеет отношения.