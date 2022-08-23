РВА: оккупанты обстреляли Никополь

Российские войска обстреляли Никополь из РСЗО и ствольной артиллерии. Об этом сообщил﻿ глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

"Друзья, ординцы поздравили город Никополь с Днем флага обстреляв его территорию из ствольной артиллерии и РСЗО. Возможно, ими будет осуществлен обстрел других территорий расположенных на берегу Каховского водохранилища (города, села, поселка)" , - написал Евтушенко.

Он призвал избегать пребывания в местах массовых скоплений, на открытых площадках и рядом с объектами инфраструктуры в течение 23, 24, 25 августа.