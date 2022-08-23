Угроза ударов и новые ограничения: как в Украине готовятся ко Дню Независимости

День Независимости 2022 в Украине пройдет без торжеств и с дополнительными ограничениями в ряде регионов. Причиной тому является развязанная Россией полномасштабная война и угроза ракетных ударов со стороны оккупанта, пишет Ирина Гамерская, РБК-Украина.

Киев﻿

Информации об изменении времени комендантского часа на День Независимости в Киеве нет. Однако, некоторые ограничения все же вводятся. В частности, в столице запрещены массовые мероприятия. Кроме того, по информации источников издания, сотрудников правительственного квартала просят эту неделю работать удаленно.

Кроме того, на праздничные дни метро Киева сокращает работу. Так, с 21 по 24 августа метрополитен будет работать с 6:00 до 21:00. Это же касается и наземного транспорта.

Столичные власти призывают киевлян быть особенно бдительными на этой неделе, при первых сигналах тревоги сразу направляться в укрытие, поскольку в ближайшие дни возможны угрозы нанесения российскими войсками ракетно-бомбовых ударов.

В Киеве также с ограничениями будут работать ЦПАУ - только на выдачу готовых паспортных документов 23-25 августа.

Харьков﻿

В Харькове и области с 22 августа изменяют время комендантского часа, начинаться он будет в 19:00 и продлиться до 7 утра следующего дня. Кроме того, на День Независимости анонсировали затяжной комендатский час - с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.

В указанное время запрещается находиться на улице.

Кроме того, УЗ отменила пригородные и региональные поезда из Харькова на период затяжного комендантского часа.

Метро также изменяет график работы. На День Независимости подземка работать не будет, а 23 и 25 августа - по сокращенному графику - с 7:00 до 18:00. Наземный транспорт также будет работать по новому графику с выходным на День Независимости, а вот 23 и 25 августа - с 7:00 до 18:30.

Николаев

Николаев не планируют закрывать на праздники, но некоторые ограничения все же будут введены. Как сообщил глава ОВА Виталий Ким, готовится распоряжение о дистанционной работе в эти дни.

"Не проводим мероприятия, где будет массовое скопление людей, прошу от себя - не собираться" , - добавил он.

Чернигов﻿

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус накануне заявил, что на данный момент не планируют вводить дополнительные меры по ограничению въезда или выезда из Чернигова.

По словам Чауса, время комендантского часа в Чернигове изменять не будут, а вот массовые мероприятия с 22 по 25 августа под запретом.

Днепр

Комендантский час на День Независимости в Днепре пока вводить не планируют. Ранее в сети появилась информация об ограничениях, однако в ОВА ее опровергают.

Вместе с тем, 23 и 24 августа в Днепропетровской области запрещены любые массовые мероприятия, а жителей области в эти дни призывают работать удаленно.

Запорожье﻿

На период 23-24 августа в регионе отменены все массовые мероприятия.

Луцк﻿

На День флага и День Независимости в Луцке запрещается проведение массовых мероприятий.

Одесса

Комендантский час в Одессе и области на День Независимости изменять не будут, при этом в регионе запрещается проведение массовых мероприятий.

Тернополь﻿

В Тернопольской области приняли решение о дистанционной работе сотрудников госорганов с 23 по 25 августа. Частные структуры также призывают организовать удаленную работу.

Возможны ракетные удары﻿

Зеленский﻿

Президент Владимир Зеленский в одном из недавних видеообращений заявлял, что "на этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно гадкое, что-то особенно жестокое".

Кроме того, оккупанты анонсировали судилище над защитниками "Азовстали" в Мариуполе на 24 августа. Глава государства предупредил, что если этот псевдосуд состоится, то ни о каких переговорах с Россией больше не может быть речи.

Подоляк﻿﻿

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк не исключает, что 23 и 24 августа оккупанты могут увеличить количество обстрелов крылатыми ракетами определенного ряда наших городов. По его словам, в зоне риска, в частности, Киев.

МВД﻿

Замминистра внутренних дел Евгений Енин ранее, говоря о возможной угрозе на День Независимости, заявлял, что украинцы должны быть готовы к разным сценариям. При этом он отметил, никакого штурма Киева или наступления россиян на этот день не предвидится.

Кроме того, в МВД призывают украинцев реагировать на сигналы тревоги и планировать маршруты передвижения так, чтобы рядом всегда были укрытия.

В свою очередь, полиция призывает украинцев избегать людных мест.

Госспецсвязь﻿

Украинцев предупреждают об угрозе хакерских атак на День Независимости.