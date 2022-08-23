Угроза ударов и новые ограничения: как в Украине готовятся ко Дню Независимости
День Независимости 2022 в Украине пройдет без торжеств и с дополнительными ограничениями в ряде регионов. Причиной тому является развязанная Россией полномасштабная война и угроза ракетных ударов со стороны оккупанта, пишет Ирина Гамерская, РБК-Украина.
Киев
Информации об изменении времени комендантского часа на День Независимости в Киеве нет. Однако, некоторые ограничения все же вводятся. В частности, в столице запрещены массовые мероприятия. Кроме того, по информации источников издания, сотрудников правительственного квартала просят эту неделю работать удаленно.
Кроме того, на праздничные дни метро Киева сокращает работу. Так, с 21 по 24 августа метрополитен будет работать с 6:00 до 21:00. Это же касается и наземного транспорта.
Столичные власти призывают киевлян быть особенно бдительными на этой неделе, при первых сигналах тревоги сразу направляться в укрытие, поскольку в ближайшие дни возможны угрозы нанесения российскими войсками ракетно-бомбовых ударов.
В Киеве также с ограничениями будут работать ЦПАУ - только на выдачу готовых паспортных документов 23-25 августа.
Харьков
В Харькове и области с 22 августа изменяют время комендантского часа, начинаться он будет в 19:00 и продлиться до 7 утра следующего дня. Кроме того, на День Независимости анонсировали затяжной комендатский час - с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.
В указанное время запрещается находиться на улице.
Кроме того, УЗ отменила пригородные и региональные поезда из Харькова на период затяжного комендантского часа.
Метро также изменяет график работы. На День Независимости подземка работать не будет, а 23 и 25 августа - по сокращенному графику - с 7:00 до 18:00. Наземный транспорт также будет работать по новому графику с выходным на День Независимости, а вот 23 и 25 августа - с 7:00 до 18:30.
Николаев
Николаев не планируют закрывать на праздники, но некоторые ограничения все же будут введены. Как сообщил глава ОВА Виталий Ким, готовится распоряжение о дистанционной работе в эти дни.
"Не проводим мероприятия, где будет массовое скопление людей, прошу от себя - не собираться", - добавил он.
Чернигов
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус накануне заявил, что на данный момент не планируют вводить дополнительные меры по ограничению въезда или выезда из Чернигова.
По словам Чауса, время комендантского часа в Чернигове изменять не будут, а вот массовые мероприятия с 22 по 25 августа под запретом.
Днепр
Комендантский час на День Независимости в Днепре пока вводить не планируют. Ранее в сети появилась информация об ограничениях, однако в ОВА ее опровергают.
Вместе с тем, 23 и 24 августа в Днепропетровской области запрещены любые массовые мероприятия, а жителей области в эти дни призывают работать удаленно.
Запорожье
На период 23-24 августа в регионе отменены все массовые мероприятия.
Луцк
На День флага и День Независимости в Луцке запрещается проведение массовых мероприятий.
Одесса
Комендантский час в Одессе и области на День Независимости изменять не будут, при этом в регионе запрещается проведение массовых мероприятий.
Тернополь
В Тернопольской области приняли решение о дистанционной работе сотрудников госорганов с 23 по 25 августа. Частные структуры также призывают организовать удаленную работу.
Возможны ракетные удары
Зеленский
Президент Владимир Зеленский в одном из недавних видеообращений заявлял, что "на этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно гадкое, что-то особенно жестокое".
Кроме того, оккупанты анонсировали судилище над защитниками "Азовстали" в Мариуполе на 24 августа. Глава государства предупредил, что если этот псевдосуд состоится, то ни о каких переговорах с Россией больше не может быть речи.
Подоляк
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк не исключает, что 23 и 24 августа оккупанты могут увеличить количество обстрелов крылатыми ракетами определенного ряда наших городов. По его словам, в зоне риска, в частности, Киев.
МВД
Замминистра внутренних дел Евгений Енин ранее, говоря о возможной угрозе на День Независимости, заявлял, что украинцы должны быть готовы к разным сценариям. При этом он отметил, никакого штурма Киева или наступления россиян на этот день не предвидится.
Кроме того, в МВД призывают украинцев реагировать на сигналы тревоги и планировать маршруты передвижения так, чтобы рядом всегда были укрытия.
В свою очередь, полиция призывает украинцев избегать людных мест.
Госспецсвязь
Украинцев предупреждают об угрозе хакерских атак на День Независимости.