РосСМИ: Под обстрел попал штаб "главы ДНР" в Донецке

Российские СМИ и "власти ДНР" заявили о прямом попадании снаряда в здание "администрации" главы так называемой "ДНР" Дениса Пушилина в центре Донецка, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что "прилетело" от 4 до 6 снарядов. Помимо этого в РФ сообщили об обстреле района торгового центра "Green plaza", якобы зафиксировано попадание в многоквартирный дом, а также в гостиницу "Централь".

"Снаряды попали в фасад, также пострадало правое крыло и верхний этаж. В здании начался пожар" , - говорится в сообщении местных СМИ о "прилётах" в штаб Пушилина.

Местная оккупационная администрация сообщает, что в результате атаки есть погибший и раненые.

В то же время, российский "Интерфакс" пишет, что сам Пушилин в результате удара не пострадал и "находится в безопасном месте". Сам "глава ДНР" записал видеообращение, в котором обвинил в обстреле ВСУ.