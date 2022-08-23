МИД Казахстана выразило протест послу Украины

Министерство иностранных дел Казахстана вызвало посла Украины в стране Петра Врублевского, чтобы выразить протест в связи с его высказываниями о россиянах, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что в ходе встречи украинскому дипломату выразили протест в связи с высказываниями в интервью 21 августа казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову.

"Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами" , - говорится в заявлении МИД.

Напомним, во время беседы с блогером Кузаировым Врублевский высказался о войне в Украине.