Посольство США призвало своих граждан уехать из Украины

Посольство США в Украине призвало американских граждан срочно покинуть Украину в связи с информацией о том, что РФ активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине.