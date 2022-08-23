Посольство США призвало своих граждан уехать из Украины
Посольство США в Украине призвало американских граждан срочно покинуть Украину в связи с информацией о том, что РФ активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни.
Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине.
"Госдепартамент владеет информацией, что Россия наращивает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Украины и правительственным объектам в ближайшие дни. Российские удары по Украине представляют постоянную угрозу для мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Посольство США призывает американских граждан покинуть Украину сейчас, используя доступные частные варианты наземного транспорта, если это безопасно", – говорится в заявлении.