Зеленский: Россия получит мощный ответ, если увеличит обстрелы

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия получит мощный ответ в случае увеличения количества обстрелов 23-24 августа. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совместной с Президентом Польши Анджеем Дудой встрече со СМИ в Киеве, сообщает Укринформ.

"Будут нас бить – будут получать ответ, мощный ответ. Хочу сказать, что с каждым днем – думаю, вы видите это в информационном пространстве, – с каждым днем ​​этот ответ будет нарастать. Будет все сильнее и сильнее" , - сказал он. ﻿

Зеленский отметил, что располагает определенной информацией от украинской разведки и иностранных партнеров относительно планов России, и что угроза увеличения количества обстрелов 23-24 августа есть. В то же время президент отметил, что такая угроза со стороны России является ежедневной и постоянной.

Зеленский также подчеркнул, что Украина не различает, наносит РФ удары по Киеву или по Донбассу, и будет отвечать на все обстрелы.