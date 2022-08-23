Ким: В Николаевской области не работает 12 крупнейших предприятий
В Николаевской области из-за войны не работают как минимум 12 крупнейших предприятий. Об этом, заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким во время брифинга, сообщает Корреспондент.
"Что касается бизнеса, бизнес-активности и оборотных средств, то все очень плохо: не работает очень много предприятий. По крайней мере 12 крупнейших не работают", - подчеркнул губернатор.
При этом он отметил, что в Николаевской области расположено много воинских частей и
"наполнение бюджета пока что нормальное".
Также, по словам Кима, аграрии Николаевской области уже собрали более 80% зерновых и в настоящий момент планируют посевную кампанию.