Ким: В Николаевской области не работает 12 крупнейших предприятий

В Николаевской области из-за войны не работают как минимум 12 крупнейших предприятий. Об этом, заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким во время брифинга, сообщает Корреспондент.

"Что касается бизнеса, бизнес-активности и оборотных средств, то все очень плохо: не работает очень много предприятий. По крайней мере 12 крупнейших не работают" , - подчеркнул губернатор.

При этом он отметил, что в Николаевской области расположено много воинских частей и "наполнение бюджета пока что нормальное".

Также, по словам Кима, аграрии Николаевской области уже собрали более 80% зерновых и в настоящий момент планируют посевную кампанию.