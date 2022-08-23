ОВА: оккупанты обстреляли Днепропетровщину

Сегодня, 23 августа, российские войска нанесли удары по Днепру и области. Об этом сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко.

Так, в Днепре из-за "прилета" российской ракеты один частный дом разрушен, один поврежден. Обошлось без пострадавших.

"На Никополь российская армия направила три дрона-камикадзе и 20 снарядов из "Градов". Изувечены несколько частных домов. Еще в нескольких произошло возгорание. Задело и местный водно-спортивный комплекс. Предварительно, никто не пострадал" , - говорится в сообщении.

﻿ Отмечается, что украинские военные также сбили три вражеских дрона-разведчика.