В Украине могут лишать права на опеку за отказ от обязательной эвакуации детей

Семьи, а также патронатные воспитатели и детские дома, воспитывающие приемных детей-сирот или лишенных родительской опеки, могут потерять право опекать их, если подвергают детей большому риску и отказываются от обязательной эвакуации.

Соответствующее постановление принял Кабмин на сегодняшнем заседании, сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Отмечается, что судьбы этих детей государство поручит более ответственным воспитателям – уже в безопасных регионах, куда их эвакуируют.

Учреждения или воспитателей будет определять Нацсоцслужба – на основании информации местных госадминистраций, органов местного самоуправления о наличии в упомянутых районах приемных семей, детских домов семейного типа, семей патронатных воспитателей, заведений, где предусматривается круглосуточное пребывание детей.

Напомним, обязательная эвакуация из Донецкой области продолжается. Со 2 августа, когда она началась, в безопасные регионы уже выехало около 10 тыс. мирных граждан.