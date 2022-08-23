Politico: США могли тайно передать Украине дальнобойное оружие

Издание "Politico" допускает, что США могли тайно передать Украине армейские тактические ракетные системы ATACMS с дальностью до 300 километров, а Киев мог направить их на оккупированный Крым – но издание признает, что это лишь предположения, сообщает Украинская правда.

"Politico" пишет, что "в Вашингтоне ходят слухи, что Соединенные Штаты поставили Украине больше оружия, чем публично заявила администрация".

"Politico" ссылается на статью Yahoo! News, в которой содержался вывод о том, что недавние взрывы на военных объектах в Крыму не были результатом подрыва группами специального назначения, а были результатом ракетных ударов.

Журналист Майкл Вайс и аналитик Джеймс Раштон говорили, в частности, с бывшими американскими спецназовцами и экспертами. Официальных подтверждений предположения о получении Украиной ATACMS они не получили.

Бывший командир эскадрильи 6-й группы морских котиков Чак Пфаррер сказал Yahoo News, что воронки, видимые на спутниковых снимках с аэродрома "Саки", имеют диаметр 10 метров, – так что вряд ли какая-то группа спецназа стоит за этим. Одновременность взрывов также ставит под сомнение использование устройств с таймером.

Ни российские источники, ни видео гражданских лиц не указывали на стрельбу. Взрывы произошли в 10 утра, а спецоперации обычно проводятся ночью, добавляют авторы.

"Это был ракетный удар" , – сказал бывший сотрудник сил специального назначения США, пожелавший остаться неназванным.

Но эксперты не могут с уверенностью сказать, что это могла быть за ракета. Ни ракета украинской "Точка-У", ни ракеты M31 GMLRS к американским M142 HIMARS не достигли бы авиабазы "Саки". В публично обнародованных пакетах вооружений, предоставленных США или их союзниками по НАТО, нет ничего с такой дальностью.

Одним из вероятных "виновников" нападения на "Саки", по мнению экспертов, мог быть ATACMS. Тактическая баллистическая ракета производства Lockheed Martin может быть запущена из M142 HIMARS или M270 MLRS, обе платформы есть в Украине.

ATACMS более разрушительна против одиночной цели, чем ракеты M31 GMLRS. Эта ракета движется со сверхзвуковой скоростью 3,5 Маха (почти 4288 км/час), что делает почти невозможным перехват средствами ПВО или запись на видео. Удар ATACMS можно различить визуально только по последствиям удара, отмечает издание.

"Учитывая его дальность, скорость и мощность, ATACMS является вероятным виновником удара по авиабазе Саки, за исключением одного важного момента: Вашингтон публично отрицает отправку его на Украину" , – отмечается в статье Yahoo! News.

Авторы не знают, могли ли США тайно поставить эти ракеты или дать согласие на их поставку в Украину из Румынии, Турции или Польши. Yahoo! News спрашивала об этом у украинских военных и представителей разведки, но они отказывались это обсуждать.

Авторы не исключают, что неразглашение может быть и психологической игрой, чтобы предположения о новых артиллерийских возможностях Украины заставили россиян нервничать.

Вайс и Раштон 19 августа нашли в Твиттере видео, на основании которого эксперт Томас Тейнер допустил, что украинцы могли снарядить пусковую установку HIMARS одной ракетой ATACMS вместо шести стандартных ракет M31 GMLRS.

Отмечается, что американская военная помощь с начала войны предоставлялась как открыто, так и тайно. В последнем объявленном пакете по безопасности США для Украины на сумму 775 млн долларов Пентагон указал и "дополнительные боеприпасы" для HIMARS, но тип боеприпаса не назвал.

"Politico" также пишет со ссылкой на два осведомленных источника, что США включили высокоточные артиллерийские боеприпасы Excalibur в пакет вооружений от 19 августа, хотя Белый дом не объявлял об этом публично.

По данным издания, в документе, направленном администрацией в пятницу законодателям, перечисляется, что было в последнем пакете на 775 миллионов долларов, и отмечается, что то, что идет в Украину, не "ограничено" тем, что указано в уведомлении.