Трюдо: Канада готовится объявить новые санкции против России
Канада готовится объявить новые санкции против России, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время проходящего в режиме онлайн саммита "Крымской платформы", сообщает Радио Свобода.
"Канада вместе с партнерами продлит санкции против 1750 человек и организаций России и Беларуси. Мы объявим о новых санкциях еще в отношении 62 человек и также одному предприятию оборонного сектора, которое участвует в российской войне против Украины", - сказал Трюдо.
По его словам, партнеры Украины обеспокоены последствиями войны РФ против Украины – инфляцией, энергетическим, продовольственным кризисом.
"Мы не должны привыкать к этой войне и этому ужасу. Мы должны быть бок о бок с нашими украинскими друзьями", - добавил премьер Канады.
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