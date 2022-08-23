Трюдо: Канада готовится объявить новые санкции против России

Канада готовится объявить новые санкции против России, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время проходящего в режиме онлайн саммита "Крымской платформы", сообщает Радио Свобода.

"Канада вместе с партнерами продлит санкции против 1750 человек и организаций России и Беларуси. Мы объявим о новых санкциях еще в отношении 62 человек и также одному предприятию оборонного сектора, которое участвует в российской войне против Украины" , - сказал Трюдо.

По его словам, партнеры Украины обеспокоены последствиями войны РФ против Украины – инфляцией, энергетическим, продовольственным кризисом.

"Мы не должны привыкать к этой войне и этому ужасу. Мы должны быть бок о бок с нашими украинскими друзьями" , - добавил премьер Канады.

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