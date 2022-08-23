Генсек НАТО: зима будет тяжелой, Украине нужно больше оружия

Генеральный секретарь НАТО заверил Украину в дальнейшей поддержке, которая продлится столько, сколько потребуется, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил во время выступления на втором саммите Крымской платформы.

"Мы преданы партнерству с Украиной, мы помогли перейти к натовским стандартам. Зима будет тяжелой, и мы видим, что война идет на истощение. Это борьба воли, логистики, поэтому мы должны и дальше поддерживать Украину. Сильная и стабильная Украина – залог евроатлантической безопасности. Мы продолжим быть вместе с Украиной столько, сколько нужно" , – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО заявил, что восемь лет назад РФ незаконно захватила Крым, превратив его в один из самых милитаризованных участков планеты.

"И он стал плацдармом для нападения на Украину полгода назад. Президент Путин думал, что сможет сломать украинский народ и будет диктовать свои условия. Но он ошибся. Украина показала способность защищаться от агрессии и наносить тяжелые потери России" , - сказал Столтенберг.

Он заверил, что НАТО полностью солидарен с Украиной, страны-члены поддерживают суверенитет и территориальную целостность и право защищать свою землю.