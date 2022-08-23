Еврокомиссия: ЕС будет выдавать россиянам визы с учетом политических аспектов

В Еврокомиссии считают, что вопрос выдачи странами ЕС виз для граждан РФ следует рассматривать с учетом «политических аспектов», сообщает Новое время.

Об этом заявила официальный представитель ЕК по внутренним делам, миграции и безопасности Анита Хиппер.

По ее словам, соответствующие решение должны приниматься в индивидуальном порядке при рассмотрении каждой конкретной просьбы.

"Это должны делать государства-члены, это входит в их компетенцию. Они должны оценивать каждую заявку на визу в соответствии с мотивацией, учитывая при этом политические аспекты, внутреннюю безопасность или международные отношения" , — пояснила она во время брифинга во вторник, 23 августа.

При этом чиновница добавила, что страны ЕС «должны соблюдать свои международные обязательства, принимая во внимание гуманитарные причины».

Инициаторами запрета на выдачу шенгенских виз россиянам в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину стали сразу несколько стран ЕС, в частности, Эстония, Латвия и Финляндия.

Как ожидается, данным вопрос будет рассмотрен в конце августа.

В свою очередь президент Украины Владмир Зеленский подчеркнул, что визовый запрет для граждан РФ мог бы стать одной из самых действенных мер против кремлевского режима.